Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde!

Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün kısa sürede akıl almaz zenginliği magazin gündeminde yer aldı. Eylül Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırdı. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması, diğer fenomenlere kadar uzandı. 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, fena panikledi. Akşam saatlerinde Eylül Öztürk’ten sosyal medya üzerinden açıklama geldi, ancak takipçiler bu açıklama sonrası tatmin olmadı, yorumların ardı arkası kesilmedi. İşte Eylül Öztürk’ün yaptığı o açıklama!