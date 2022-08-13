Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun 8 yıllık Romanyalı aşkıyla dünyaevine girdi! İşte düğünden görüntüler | Video
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'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Turgut Alp' rolüyle tanınan Cengiz Coşkun, 8 yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile evlendi. Romanyalı Lorena güzelliğiyle herkesi büyüledi. İşte düğünden ilk görüntüler...