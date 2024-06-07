Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!
Bir Zamanlar Çukurova'da "Züleyha" karakteri ile ünlenen Hilal Altınbilek, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. 33 yaşındaki Hilal Altınbilek, son dönemlerde eski haliyle en çok konuşulanlardan oldu. Geçtiğimiz gün dizisi sona eren ünlü oyuncu, İtalya’da düzenlenen Matera Fiction Festivali’ne katıldı. Ünlü oyuncu burada oldukça fazla ilgi gördü. Güvenlik görevlilerinin eşlik ettiği oyuncu hayranları tarafından çığlık ve alkışlarla adeta popstar gibi karşılandı. İşte Hilal Altınbilek’in o anları!
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