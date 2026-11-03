Video Magazin Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj | Video
Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj | Video

Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj | Video

03 Kasım 2026 09:52

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, vefatının birinci yıl dönümünde Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ı unutmadı. Sayın, yakın arkadaşına duyduğu özlemi duygusal sözlerle dile getirdi. Emel Sayın, sosyal medyada Çağlar'ın fotoğrafına yer vererek arkadaşına olan sevgisini ifade etti. Sayın, paylaşımında şu sözleri kullandı: "Canım arkadaşım sevgili Engin... Seni hep sevgi, saygı ve özlemle anacağım. Mekanın cennet olsun."

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