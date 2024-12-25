Fahriye Evcen Burak Özçivit'in doğum gününü oğullarıyla böyle kutladı: "İyi ki doğdun babamız, seni çok seviyoruz" | Video
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü oğullarıyla böyle kutladı.
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