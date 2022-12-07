Fatih Ürek’ten şaşırtan açıklama: Beni görünce heyecandan ölen hayranlarım oldu! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
05:34
Zeki Müren Bursa'da şarkılarla anıldı | Video 07.12.2022 | 17:53
00:35
00:30
01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
00:47
Ünlü manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:47
00:23
01:43
00:13
Özge Özpirinççi kızı Mercan'ın 1. yaşını bu video ile kutladı 02.12.2022 | 13:50
04:07
01:17
01:57
01:29
01:07
01:22
00:10
Gupse Özay'dan "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara esprili yanıt | Video 28.11.2022 | 10:16
00:19
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video 26.11.2022 | 22:40
00:39
Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 25.11.2022 | 20:38
00:26
01:22
Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 24.11.2022 | 15:03
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Burada hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, konserlerinde yaşadığı bir anıyı da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, “Beni görünce heyecandan ölen hayranlarım oldu” açıklamasıyla izleyicileri şaşırttı. İşte ayrıntılar!