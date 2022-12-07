Fatih Ürek’ten şaşırtan açıklama: Beni görünce heyecandan ölen hayranlarım oldu! | Video

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Burada hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, konserlerinde yaşadığı bir anıyı da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, “Beni görünce heyecandan ölen hayranlarım oldu” açıklamasıyla izleyicileri şaşırttı. İşte ayrıntılar!