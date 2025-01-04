Ferdi Tayfur'un cenazesinde İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Ferdi Baba'nın en küçük oğluna sarılıp... | Video
Ferdi Tayfur'un cenazesinde İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu. Tayfur'un en küçük oğluna sarılıp ağladı. İşte o anlar...
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