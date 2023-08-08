Gizem Karaca organik sebzelerden menemen yaptı! O anları sosyal medyada paylaştı | Video

Bir süre önce İstanbul'u terk eden ve Ege'ye yerleşen Gizem Karaca, yaşadığı köy hayatını gözler önüne serdi. Gizem Karaca, kendi bahçesinde yetiştirdiği organik sebzelerle menemen yaptığı anları paylaştı. Ege'deki evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren güzel oyuncu, sık sık paylaşım yapıyor. Bahçeden topladığı domatesleri tek tek doğrayan Karaca, köy usulü menemen yaptı.