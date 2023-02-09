Video Magazin Gönül Dağı oyuncularından "Tek Yürek" mesajı | Video
Gönül Dağı oyuncularından

Gönül Dağı oyuncularından "Tek Yürek" mesajı | Video

09.02.2023 | 09:29

Gönül Dağı dizisinin oyuncuları, "Bu yaşanan zorlu süreci el birliğiyle, tek yürek olarak aşacağımıza gönülden inanıyoruz. Şimdi büyük bir umutla birlik ve beraberlik zamanı." mesajıyla bir video paylaştı.

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