Gönül Dağı oyuncularından "Tek Yürek" mesajı | Video

Gönül Dağı dizisinin oyuncuları, "Bu yaşanan zorlu süreci el birliğiyle, tek yürek olarak aşacağımıza gönülden inanıyoruz. Şimdi büyük bir umutla birlik ve beraberlik zamanı." mesajıyla bir video paylaştı.