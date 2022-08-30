Video Magazin Hadise Balıkesir'de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video
Hadise Balıkesir'de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video

Hadise Balıkesir'de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video

30.08.2022 | 12:31

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Güzelliği ile adından söz ettiren Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla dikkat çeken bir sahne performansı sergiledi. ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ şarkısı ile sahne açılışını yapan ünlü popçu, art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. 25 binden fazla kişi, Hadise konserini izlemeye geldi.

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