Hadise Balıkesir'de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
04:15
01:02
02:15
00:10
00:39
01:24
05:27
01:59
İbrahim Tatlıses, iki ayağında alçıyla Çeşme'de sahne aldı | Video 27.08.2022 | 09:44
09:40
03:31
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi 26.08.2022 | 01:21
00:24
00:19
02:01
03:45
02:33
00:14
İbrahim Tatlıses'i yanan araçtan böyle kurtardılar | Video 25.08.2022 | 13:22
02:32
İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı | Video 25.08.2022 | 12:55
00:40
Güzelliği ile adından söz ettiren Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla dikkat çeken bir sahne performansı sergiledi. ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ şarkısı ile sahne açılışını yapan ünlü popçu, art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. 25 binden fazla kişi, Hadise konserini izlemeye geldi.