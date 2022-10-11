Hadise boşanmanın ardından ilk kez konferansa katıldı! Hadise’den olay sözler: Beni ezeceklerini zannediyorlar, siz konuşun! | Video
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Hadise, Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde 5 dakikada sonlandırdı. Hadise ve Mehmet Dinçerler ile ilgili birçok iddia da bu süreçte ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı uzun süre sessizliğini korurken bugün ilk kez bir konferansa katıldı ve birçok konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı özel hayatı ve projeleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte Hadise’nin o dikkat çeken sözleri!