Video Magazin Hadise boşanmanın ardından ilk kez konferansa katıldı! Hadise’den olay sözler: Beni ezeceklerini zannediyorlar, siz konuşun! | Video
Hadise boşanmanın ardından ilk kez konferansa katıldı! Hadise’den olay sözler: Beni ezeceklerini zannediyorlar, siz konuşun! | Video

Hadise boşanmanın ardından ilk kez konferansa katıldı! Hadise’den olay sözler: Beni ezeceklerini zannediyorlar, siz konuşun! | Video

11.10.2022 | 22:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hadise boşanmanın ardından ilk kez konferansa katıldı! Hadise’den olay sözler: Beni ezeceklerini zannediyorlar, siz konuşun! | Video 00:42
Hadise boşanmanın ardından ilk kez konferansa katıldı! Hadise’den olay sözler: Beni ezeceklerini zannediyorlar, siz konuşun! | Video 11.10.2022 | 22:29
Alişan ve Buse Varol’un çocukları mikrofunu eline aldı! İşte Burak ve Eliz’in sevimli anları | Video 00:32
Alişan ve Buse Varol'un çocukları mikrofunu eline aldı! İşte Burak ve Eliz'in sevimli anları | Video 11.10.2022 | 22:10
Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı! | Video 08:27
Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı! | Video 11.10.2022 | 21:36
Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video 02:36
Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video 11.10.2022 | 18:06
ABD’li şarkıcı Stacey Kent, AKM’de konser verdi | Video 01:52
ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi | Video 10.10.2022 | 23:20
Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video 00:54
Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video 10.10.2022 | 22:58
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu | Video 00:08
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu | Video 10.10.2022 | 14:18
Sibel Can, oğlu Engincan’ın düğününde sahnede döktürdü | Video 00:30
Sibel Can, oğlu Engincan'ın düğününde sahnede döktürdü | Video 10.10.2022 | 09:45
Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu | Video 00:19
Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu | Video 09.10.2022 | 16:18
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın düğününden ilk kareler! | Video 00:47
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın düğününden ilk kareler! | Video 08.10.2022 | 21:50
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’nun hediyesi 33 milyon TL’lik tektaşla sahnede… | Video 00:18
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 33 milyon TL'lik tektaşla sahnede… | Video 08.10.2022 | 18:39
Şarkıcı Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 00:10
Şarkıcı Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 07.10.2022 | 15:35
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video 00:55
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video 06.10.2022 | 09:22
’Duy Beni’ dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk ve rapçi Sefo aşk mı yaşıyor? | Video 00:32
'Duy Beni' dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk ve rapçi Sefo aşk mı yaşıyor? | Video 05.10.2022 | 12:28
Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı | Video 00:19
Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı | Video 05.10.2022 | 11:59
Şarkıcı Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı | Video 01:52
Şarkıcı Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı | Video 05.10.2022 | 11:12
Ezgi Sertel 41’inci yaşını kutladı! Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri ilgi odağı oldu! | Video 00:39
Ezgi Sertel 41’inci yaşını kutladı! Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri ilgi odağı oldu! | Video 05.10.2022 | 00:35
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ödülünü aldı pozunu verdi! | Video 00:13
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ödülünü aldı pozunu verdi! | Video 04.10.2022 | 23:35
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’in yeni imajıyla ilgili eğlenceli video çekti! | Video 00:23
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’in yeni imajıyla ilgili eğlenceli video çekti! | Video 04.10.2022 | 19:14
Kadir Doğulu’nun nişan törenindeki tavırlarını gören Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! İşte o anlar | Video 00:34
Kadir Doğulu’nun nişan törenindeki tavırlarını gören Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! İşte o anlar | Video 03.10.2022 | 14:51

Hadise, Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde 5 dakikada sonlandırdı. Hadise ve Mehmet Dinçerler ile ilgili birçok iddia da bu süreçte ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı uzun süre sessizliğini korurken bugün ilk kez bir konferansa katıldı ve birçok konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı özel hayatı ve projeleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte Hadise’nin o dikkat çeken sözleri!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA