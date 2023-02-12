Hatay Antakya'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptığı anları paylaştı | Video

Kahramanmaraş'ta depreme gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde yıkıcı etkilere neden oldu. Tüm Türkiye birlik oldu, yardım için elini taşın altına koydu. Sanat camiası da sosyal medyadan ve deprem bölgelerinden destek olmak için canla başla çalışıyor. Şarkıcı Sinan Akçıl da o isimlerden biri. Akçıl, depremin en yıkıcı şehirlerinden biri olan Hatay-Antakya'ya gitti. Depremzede Duru ile bir araya gelen ve düet yapan şarkıcı, "Çok üzgünüm ama Yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır" dedi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.