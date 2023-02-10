Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın duygulandıran videosu ortaya çıktı: "Az yaşayacağımı düşünüyorum"
Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber oldu. Depremin yıktığı kentlerden olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti de sevenleri tarafından merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Ümran Avcu, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz'ın duygulandıran videosunu yayınladı. İşte 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın yürek sızlatan videosu.
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