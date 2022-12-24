Hülya Avşar’ın tekne paylaşımı şaşırttı! Kamera açısı değişince… | Video

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 59 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Avşar, son olarak soğuk kış günü tekneden yayınladığı paylaşımın sonunu gören sosyal medya kullanıcıları şaştı kaldı. İşte Hülya Avşar’ın çok konuşulan paylaşımı…