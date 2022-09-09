Video Magazin İbrahim Tatlıses, Muğla'nın ardından Manisa'da da tekerlekli sandalyeyle konser verdi | Video
İbrahim Tatlıses, Muğla'nın ardından Manisa'da da tekerlekli sandalyeyle konser verdi | Video

İbrahim Tatlıses, Muğla'nın ardından Manisa'da da tekerlekli sandalyeyle konser verdi | Video

09.09.2022 | 08:36

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan İbrahim Tatlıses, Muğla'nın ardından Manisa'da da tekerlekli sandalyeyle konser verdi. Seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, kaza sonrası hastaneden kaçtığını anlatması ise güldürdü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Manisa?nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100?üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önündeki konser alanı, saatler öncesinden doldu. Tatlıses, Muğla konserinin ardından Manisa'da da ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi. Performansıyla beğeni toplayan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı. Tatlıses, Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım bir telefon. Dediler ki 'Cumhurbaşkanı arıyor', dedim Allah Allah nereden duymuş. Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki 'Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. Allah ikinizden de razı olsun dedim. Bana en büyük moral oldu. Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım. Yatakları dar abi, 1 metre. Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım. Allah Allah, nasıl yatacağım. Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve dedi. Tatlıses'in hastane anısı hayranlarını güldürdü. Konser sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tatlıses'e hediyeler takdim etti.

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