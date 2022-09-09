İbrahim Tatlıses, Muğla'nın ardından Manisa'da da tekerlekli sandalyeyle konser verdi | Video
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan İbrahim Tatlıses, Muğla'nın ardından Manisa'da da tekerlekli sandalyeyle konser verdi. Seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, kaza sonrası hastaneden kaçtığını anlatması ise güldürdü.