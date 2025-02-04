İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar!
İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! O eğlenceli anlar da kameralara yansıdı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar! 04.02.2025 | 11:50
00:57
Tavanı eskimiş ve çökmüş… Berdan Mardini Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi! 04.02.2025 | 07:37
00:53
Yalın'dan pazar paylaşımı! Hayranlarından bu video ile tam not aldı | Video 02.02.2025 | 15:38
00:10
Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Ferdi Tayfur'u böyle andı | Video 02.02.2025 | 14:33
00:56
00:48
00:45
00:12
Demet Akalın kızı Hira ile böyle dans etti | Video 30.01.2025 | 11:09
00:17
00:19
Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisi Necati Kocabay'a doğum günü sürprizi! | Video 29.01.2025 | 16:48
04:35
00:32
00:25
00:40
Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video 28.01.2025 | 12:25
00:09
00:21
00:29
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında | Video 26.01.2025 | 16:47
01:01
00:24
Aslı Enver takipçilerini maziye götürdü! Çocukluk hallerini paylaştı! 21.01.2025 | 12:46
00:27
Burcu Biricik’ten minik kızı Luna’ya hediye! | Video 21.01.2025 | 10:39