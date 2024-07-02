İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in eğlenceli anlarını paylaştı | Video
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla yine ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde yüzleri ilk defa görülen ikizler, neşeli halleriyle herkesi güldürdü. İşte İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in, anneleri Yasemin Şefkatli ile birlikte geçirdikleri o eğlenceli anlar...
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