Video Magazin İdo Tatlıses'in ikizleri Ayel ve Emir ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli son durumlarını açıkladı | Video
İdo Tatlıses'in ikizleri Ayel ve Emir ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli son durumlarını açıkladı | Video

İdo Tatlıses'in ikizleri Ayel ve Emir ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli son durumlarını açıkladı | Video

24.04.2025 | 13:43

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve fenomen eşi Yasemin Şefkatli ikiz oğulları olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir operasyon geçirdi. Fenomen Şefkatli, sosyal medyasından açıklama yaparak son durumlarını paylaştı...

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