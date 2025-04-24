İdo Tatlıses'in ikizleri Ayel ve Emir ameliyat oldu! Yasemin Şefkatli son durumlarını açıkladı | Video
Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve fenomen eşi Yasemin Şefkatli ikiz oğulları olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir operasyon geçirdi. Fenomen Şefkatli, sosyal medyasından açıklama yaparak son durumlarını paylaştı...
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