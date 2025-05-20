İlginç fotoğrafı gündem olan Göksel'den estetik iddialarına cevap | Video

Ünlü şarkıcı Göksel'in son paylaşımı sosyal medyada olay yarattı. Takipçilerinden gelen “tanınmayacak halde” yorumları üzerine estetik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak Göksel, sessizliğini bozdu ve iddialara "Arkadaşlar, ben buyum:) Fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum:) " cevabını verdi.