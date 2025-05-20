Video Magazin İlginç fotoğrafı gündem olan Göksel'den estetik iddialarına cevap | Video
İlginç fotoğrafı gündem olan Göksel'den estetik iddialarına cevap | Video

İlginç fotoğrafı gündem olan Göksel'den estetik iddialarına cevap | Video

20.05.2025 | 09:41

Ünlü şarkıcı Göksel'in son paylaşımı sosyal medyada olay yarattı. Takipçilerinden gelen “tanınmayacak halde” yorumları üzerine estetik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak Göksel, sessizliğini bozdu ve iddialara "Arkadaşlar, ben buyum:) Fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum:) " cevabını verdi.

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