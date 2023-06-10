Video Magazin Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi! | Video
Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi! | Video

Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi! | Video

10.06.2023 | 23:28

ABD'li oyuncu Johnny Depp ile rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu İstanbullu hayranlarıyla buluştu. İşte İstanbul’da merakla beklenen o konser!

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