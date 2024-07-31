Video Magazin Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı | Video

31.07.2024 | 15:11

Tiyatro sanatçısı, televizyon dünyasının usta ismi Kenan Işık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kenan Işık'ın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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