Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, drone kullanarak anne ve babasına kahve servisi yaptı. | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
00:22
00:16
00:59
00:16
00:30
Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan sevgilisine evlenme teklif etti | Video 26.12.2022 | 20:01
00:13
01:36
Hülya Avşar'dan yeni klip yorumu: "Çıplaklık hissi veriyor olabilir" | Video 24.12.2022 | 17:44
00:36
Hülya Avşar’ın tekne paylaşımı şaşırttı! Kamera açısı değişince… | Video 24.12.2022 | 16:04
01:28
Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi! | Video 23.12.2022 | 23:42
01:44
Ünlü oyuncu Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.12.2022 | 14:21
00:44
00:42
Hazal Kaya köpeği Aysel'le video çekti: "Biz bu evde çok hamileyiz" | Video 22.12.2022 | 10:21
00:41
Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video 21.12.2022 | 12:14
01:44
00:09
Ümit- Seda Erdim çiftinin kızları Ses ve Ela'nın sevimli halleri | Video 19.12.2022 | 22:09
00:15
02:40
00:30
'Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'den ilk açıklama geldi! | Video 13.12.2022 | 15:06
Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, drone kullanarak anne ve babasına kahve servisi yaptı.