Video Magazin Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, drone kullanarak anne ve babasına kahve servisi yaptı. | Video
Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, drone kullanarak anne ve babasına kahve servisi yaptı. | Video

Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, drone kullanarak anne ve babasına kahve servisi yaptı. | Video

03.01.2023 | 20:11

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Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, drone kullanarak anne ve babasına kahve servisi yaptı.

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