Mehmet Ali Erbil TikTok canlı yayınında ilginç hareketler sergiledi! Takipçilerinden yorum gecikmedi: "Delirdin sen iyice" | Video
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Geçen günlerde TikTok'a adım attığını sosyal medya hesabından duyuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, canlı yayında hediye istediği anlar ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Tiktok'ta bir canlı yayın daha yapan Erbil'in yeni görüntüleri, bir kez daha olay yarattı. Canlı yayında "TikTok'çu geldi hanım!" diyerek bağıran şovmenin konuşurken girdiği ilginç haller yorum yağmuruna tutuldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in tuhaf hareketleri ve gelen yorumlar...