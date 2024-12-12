Mert Demir'in ünlü güzelle göz göze şarkı söylemesi gündem oldu | Video
Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı konuşulan Mert Demir dün akşam sahnede ünlü güzel Sezer Çakır’la göz göze şarkı söyledi. İkilinin yakın arkadaş ortamında tanıştığı söyleniyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Mert Demir'in ünlü güzelle göz göze şarkı söylemesi gündem oldu | Video 12.12.2024 | 14:02
00:38
Ebru Şallı markette pilates yaptı, takipçilerinden tepki gecikmedi | Video 12.12.2024 | 12:35
00:46
Tanyeli'den yeni paylaşım: "En yakın dostlarım" | Video 12.12.2024 | 10:57
00:48
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ilk kez bir etkinliğe el ele katıldı! 10.12.2024 | 23:01
00:23
00:43
00:21
Survivor Sahra Işık anne oluyor! Müjdeli haberi eşine böyle verdi! 09.12.2024 | 20:22
05:08
‘En İyi Gündüz Kuşağı Programı’ ödülünü alan Esra Erol'a sürpriz! 08.12.2024 | 22:35
02:31
‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü alan Müge Anlı'nın açıklamaları! 08.12.2024 | 21:58
00:05
00:27
Furkan Kızılay'dan sevgilisine Paris’te romantik teklif | Video 05.12.2024 | 10:39
00:18
00:13
00:09
00:09
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra bir davete katıldı! 02.12.2024 | 23:40
00:09
00:18
00:14
Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e: Benim görevim onu mutlu etmek! 27.11.2024 | 19:05
00:15
Hülya Avşar çekim öncesi eğlenceli anlarını paylaştı | Video 27.11.2024 | 14:27