Mine Tugay siyah bikinisiyle sahili yıktı geçti "Bu güzellik halis mi?" | Video

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Ünlü oyuncu Mine Tugay, hem güzelliği hem oyunculuğu ile konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla da kendinden söz ettiren 44 yaşındaki güzel oyuncunun her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor. Mine Tugay siyah bikinisiyle deniz kenarındaki görüntülerini paylaşınca sosyal medyanın trend sözlerinden "Bu güzellik halis mi?" yorumları yapıldı, yine binlerce beğeni ve yorum aldı.