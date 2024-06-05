Video Magazin Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: "Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı" | Video
Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında:

Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: "Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı" | Video

05.06.2024 | 13:55

Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, sosyal medyadan eski menajerini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Doğulu savunmasında suçlamaları kabul ederek, "Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Bir anlık sinirle söz konusu cümleleri yazdım" dedi.

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Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, sosyal medyadan eski menajeri Tolga Ö.'yü tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında ifade işlemlerini tamamlamadığı için yakalama kararı bulunan Kemal Doğulu, polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Kemal Doğulu hazır bulundu.

''DAHA ÖNCE HİÇ ADLİYE YÜZÜ GÖRMEDİM''
Duruşmada savunma yapan Doğulu, "Öncelikle bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. Bu yüzden ifade işlemlerimin bittiğini sanıyordum ama öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş" dedi.

''ONUN YÜZÜNDEN DÜKKANIMI TEFECİLER BASMIŞTI, TEFECİLER KAFAMA SİLAH DAYADILAR''
Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Doğulu, "Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım. Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum da. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum'' şeklinde konuştu.
İfade verme işlemlerinin ardından duruşma ertelenirken, Doğulu ise adliyeden ayrıldı.

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