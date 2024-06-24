Nurgül Yeşilçay dans ettiği anları paylaştı | Video

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda 48 yaşına basmıştı... Güzelliği dillere destan olan Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli video ve karelere yenilerini ekledi. Nurgül Yeşilçay son olarak "La Isla Bonita" şarkısı ile dans ettiği anları paylaştı. 10 parmağında 10 marifet olan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın dans paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı.