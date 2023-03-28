Olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor! Şoke eden görüntüler | Video

Magazin kulislerini karıştıracak olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı. Kadınlar Selami Şahin'den rahatsız! Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor. Kadınlarla flörtöz tavırlarla tanışmak için tokalaşan Selami Şahin, ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine kahveye davet ediyor. Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.