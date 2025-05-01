OneRepublic solisti Ryan Tedder Türk bayraklı t-shirt ile konsere çıktı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Ryan Tedder, İstanbul’da konser verdi. Ünlü şarkıcı, İstanbul konserinde hayranlarına bir de sürpriz yaptı.
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