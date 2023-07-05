Rapçi Asya Alizade yeniden gözaltında | Video
Kliplerinde uyuşturucu maddeyi özendirmek suçundan daha önce İstanbul’da gözaltına alınan rapçi Asya Alizade, ‘imza yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle bu sabah ikinci kez gözaltına alındı. Alizade'nin sınır dışı edileceği bildirildi.
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