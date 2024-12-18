Rihanna konserine gittiği Mariah Carey’den imza aldı: İkonik bir an yaşanıyor!
Ağır bir grip ile mücadele ettikten sonra tekrar sahnelere dönen dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey, dün konser verdi. Mariah Carey’nin konserini ise Rihanna da izledi. Konser sırasında Carey, Rihanna’nın seyirciler arasında bulunduğunu gördü ve yanına gitti. Bu sırada Rihanna, Carey’den imza istedi. İşte o anlar!
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