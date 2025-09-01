Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video 01.09.2025 | 10:35 Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile 2023 yılında evlenen Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı. Otilia Bruma'nın Türk geleneklerine uygun olarak gerçekleşen düğünün öncesinde kına gecesi de gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rumen şarkıcı Otilia Bruma ve eşi Ali Karakaş, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 2 yıl sonra düğün yapabildi. Yalova'da gerçekleştirilen düğün öncesi kına gecesi gerçekleştirildi. Daha sonra ise çift yakınlarının da katıldığı düğünde doyasıya eyledi. Ünlü şarkıcı o anları ise sosyal medyasından paylaştı. Paylaşımlar şarkıcının hayranları tarafından büyük beğeni topladı.