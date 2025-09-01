Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video
Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile 2023 yılında evlenen Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı. Otilia Bruma'nın Türk geleneklerine uygun olarak gerçekleşen düğünün öncesinde kına gecesi de gerçekleştirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video 01.09.2025 | 10:35
00:49
Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video 31.08.2025 | 12:29
02:05
01:29
06:30
Eda Erol, Ekrem Karaçayır'la evlendi! İşte düğünden görüntüler... | Video 29.08.2025 | 10:28
01:00
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi! 28.08.2025 | 21:31
00:51
ATV'nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu 28.08.2025 | 20:38
00:20
00:54
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi! 28.08.2025 | 18:53
00:09
00:16
Avatar Atakan 36’ncı yaş gününü kutladı: Benim en büyük şampiyonluğum aile! 27.08.2025 | 21:55
00:36
Oyuncu Hayal Köseoğlu: Buna hazırlanmanın bir yolu yok! 27.08.2025 | 20:53
02:00
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’ya damga vuran o an: Beden dilinde anlaşamadık! 26.08.2025 | 23:39
00:54
00:24
Oyuncu Bestemsu Özdemir evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 25.08.2025 | 20:35
00:15
Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor | Video 25.08.2025 | 14:31
00:15
Neslihan Atagül minik bebeği Aziz'i paylaştı | Video 24.08.2025 | 14:47
00:10
Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video 24.08.2025 | 14:04
00:26