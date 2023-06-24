Safiye Soyman, oryantal Tanyeli ve eşiyle buluştu! Ünlü sanatçı Safiye Soyman Tanyeli ile eşinin o duygusal anlarını paylaştı! | Video

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazl kiloları nedeniyle mide ameliyatı geçirdi. Ünlü oryantal Tanyeli geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü. Ünlü ismin mutluluğu sürecekken kötü haberle sarsıldı. Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli, hayranlarını üzdü. Aldığı haber karşısında büyük üzüntü yaşayan Tanyeli’nin en büyük destekçisi yine eşi oldu. Bugün Safiye Soyman ise, Tanyeli ve eşiyle bir araya geldi. İşte Safiye Soyman’ın o duygusal paylaşımı!