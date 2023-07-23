Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nuri Alço ‘babalık’ yaptı | Video
Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile bugün evlendi. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu.
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