Şarkıcı Gülşen yarın hakim karşısına çıkacak | Video

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İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılanmasına yarın İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR
Öte yandan, Gülşen hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
HER PERŞEMBE İMZA ŞARTI
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' ile her perşembe günü 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmedilmişti.
YARGILANMASINA YARIN BAŞLANACAK
Şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına, yarın saat 09.00'da İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.