Şarkıcı Özcan Deniz ifade vermek üzere adliyeye geldi | Video
Şarkıcı Özcan Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.
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