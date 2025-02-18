Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Almanya konserinde tanıştığı Burcu Kartal ile evlendi. Sinan Özen ve Burcu Kartal’ın bu mutlu evliliğinden 2020 yılında Neva ve Sanberk adında ikizleri dünyaya geldi. Ünlü çiftin küçük kızları Neva’ya Serebral Palsi hastalığı teşhisi kondu. İkizler Neva ve Sanberk’in bugün doğum günü… Ünlü şarkıcı Sinan Özen ikizlere duygu yüklü bir kutlama yaptı. İşte o paylaşım!