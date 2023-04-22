Seda Sayan bu sefer de Lolita Lift operasyonu yaptırdı | Video
Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, Ramazan Bayramı'nda da bıçak altına yattı. Daha önce Fransız askısıyla suratını gerdiren ünlü isim, bu kez alt yüz ve gıdısı için estetik yaptırdı.
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