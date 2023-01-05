Seren Serengil "Zarrab aşkı" iddiası için ifade vermeye geldi | Video

Ebru Gündeş'in boşanma nedenleri arasında Hadise'nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Seren Serengil savcılıkta ifade verdi. Hadise'nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye avukatıyla birlikte gelen Serengil, Zarrab'ın eski avukatı ve Ebru Gündeş ile avukatını tanık olarak savcılığa bildirdiğini söyledi.