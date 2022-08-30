Serenay "Ssssarıkaya" mini eteğiyle yılan dansı yaptı, o paylaşımına yorum yağdı | Video

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Sssss" notuyla yaptığı paylaşım instagram'ı adeta salladı. Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya, beyaz mini eteği ve mor büstiyeriyle ayna karşısında yılan dansı yaptı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Serenay Sarıkaya'nın gönderisi büyük beğeni aldı.