SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Lübnan'ı, Hizbullah İsrail'i vurdu
Son dakika haberleri... İsrail güçleri, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail'e ait askeri üsleri vurdu.
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