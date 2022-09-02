Son Dakika: Merve Boluğur DJ Mert Aydın’dan evlilik teklifi aldı! Merve Boluğur evleniyor! | Video

Son Dakika: Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan Merve Boluğur, bugün sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı!