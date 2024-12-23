Survivor Sahra Işık, bebeğinin cinsiyetini Paris'te açıkladı | Video
Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, sosyal medya paylaşımıyla bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.
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