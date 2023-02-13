Taha Duymaz bulundu mu? CZN Burak, enkaz altında kalan Taha Duymaz’la ilgili son gelişmeleri böyle duyurdu

Depremde enkazda kalan Taha Duymaz'ın ablası ve kardeşinden yeni açıklama geldi! Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. CZN Burak son olarak bu videoyu paylaştı...