Taha Duymaz'ın yeni yıl dilekleri, izleyenlerin içini acıttı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem çok büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği asrın felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz için CZN Burak ve Dilan Polat da günlerce seferber olmuştu. Taha Duymaz'ın instagram hesabında 2023 yılına girerken çektiği video ise yeniden gündem oldu.
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