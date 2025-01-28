Tuba Büyüküstün Paris'i salladı! Kıyafetiyle herkesi büyüledi: "Böyle güzelini görmedik..." | Video
Dünyanın dört bir yanından moda tutkunlarının akın ettiği Paris Moda Haftası'nda, podyumdan çok bir isim konuşuldu: Tuba Büyüküstün! Georges Hobeika'nın İlkbahar/Yaz 2025 defilesine katılan ünlü oyuncu, göz alıcı elbisesi ve büyüleyici duruşuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Büyüküstün'ün bu unutulmaz anları, sosyal medyada adeta fırtına gibi esti ve etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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