Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur itirafı! "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime, benim!" | Video
Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un hit şarkısı "Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı. Akyürek, bu konuda şunları söyledi: "Vokal yaptım Ferdi ağabeye Kimse bilmez bunu. Hatta "Fadime’nin Düğünü"ndeki 'Fadime' benim. Benim için özeldir Ferdi ağabey."
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