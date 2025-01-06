Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur itirafı! "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime, benim!" | Video

Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un hit şarkısı "Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı. Akyürek, bu konuda şunları söyledi: "Vokal yaptım Ferdi ağabeye Kimse bilmez bunu. Hatta "Fadime’nin Düğünü"ndeki 'Fadime' benim. Benim için özeldir Ferdi ağabey."