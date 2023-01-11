Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi | Video

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Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
OLAY
Kaza, Muğla'nın Milas ilçesinde Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.