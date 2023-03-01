Video Magazin Ünlü Şef Yalçınkaya MSB’nin sahra mutfağını ziyaret etti | Video
Ünlü Şef Yalçınkaya MSB’nin sahra mutfağını ziyaret etti | Video

Ünlü Şef Yalçınkaya MSB’nin sahra mutfağını ziyaret etti | Video

01.03.2023 | 00:41

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) kurmuş olduğu Sahra Mutfağını ziyaret etti.

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