"Uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolüne getirildi | Video
Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat, Engin Polat ve videodaki kişiler gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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