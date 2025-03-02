"Uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolüne getirildi | Video 02.03.2025 | 08:22 Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat, Engin Polat ve videodaki kişiler gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, gece saat 04.30 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Polat çifti yapılan kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.